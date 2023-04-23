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Dünya

Mısır tahliye işlemlerini başlattı

Mısır, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle bu ülkedeki vatandaşlarının tahliye işlemlerine başladığını duyurdu.

AA23 Nisan 2023 Pazar 19:47 - Güncelleme:
Mısır tahliye işlemlerini başlattı
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Arap dünyası ve diğer ülkeler, şiddetli çatışmaların ikinci haftasına girdiği Sudan'dan vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sudanlı yetkililerle koordine içinde bu ülkedeki Mısır vatandaşlarının tahliye işlemlerine başlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Sudan'ın başkenti Hartum ve Port Sudan'daki konsolosluklar ile Vadi Halfa'daki konsolosluk ofisinin, tahliye edilecek Mısırlılarla koordinasyon içinde olduğu belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, Sudan'da 10 binden fazla Mısır vatandaşı yaşıyor.

- Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı; Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütüne göre çatışmalarda 400'den fazla kişi hayatı kaybetti.

HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik "insani" ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.

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