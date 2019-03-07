14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4332
  • 6,141
  • 224.919
  • 104.082
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Mısır ve İngiltere silahlı kuvvetleri ortak askeri tatbikata başladı

Mısır ve İngiliz silahlı kuvvetleri ülkenin kuzey batısındaki Libya sınırı yakınlarında yer alan Muhammed Necib askeri üssünde ortak askeri tatbikata başladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mısır Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere ile ilk kez yapılan “Ahmes-1” adındaki ortak askeri tatbikatın başladığı ve tatbikata bazı ülkelerin gözlemci olarak katıldığı kaydedildi. Ancak gözlemci ülkeler açıklanmadı.

İngiliz silahlı birliklerinin bölgeye birkaç gün önce intikal ettiğinin aktarıldığı açıklamada, tatbikat için, "Terörizmle mücadelede askeri ilişkilerin güçlendirilmesi, tecrübe ve beceri aktarımının sağlanması, terörist unsurlarla yüzleşmek için en uygun teknik ve teknolojik yöntemlerin tespit edilip kullanılması" gibi hedefler konulduğu belirtildi.

Ordunun hangi unsurlarının katılacağının bildirilmediği açıklamada, tatbikatın süresi konusunda da kamuoyuna bilgi verilmedi.

Son bir yıldır ortak tatbikatlara hız veren Mısır Rusya, Amerika ve Arap ülkeleri ile ortak askeri tatbikatlar gerçekleştirdi. Mısır silahlı kuvvetleri, geçen Pazar Fransa ile hava tatbikatına başlamıştı.

E-devlet üzerinden abonelik işlemleri yapılacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya: NASA ile Ay İstasyonu projesini görüşmeye hazırız

Rusya: NASA ile Ay İstasyonu projesini görüşmeye hazırız

Ailelere çok önemli 'Momo' uyarısı

Ailelere çok önemli 'Momo' uyarısı

Prenses'i başbakanlığa aday gösteren parti kapatıldı

Prenses'i başbakanlığa aday gösteren parti kapatıldı

E-devlette yeni dönem, 2 ay içinde başlıyor

E-devlette yeni dönem, 2 ay içinde başlıyor

'Momo'yu öldürdüm, çocuklar emin olabilir'

'Momo'yu öldürdüm, çocuklar emin olabilir'

PÖH ve JÖH telsizinde anons: Çakallara dar edin buraları

PÖH ve JÖH telsizinde anons: Çakallara dar edin buraları

Binali Yıldırım açıklamıştı, Projenin detayları belli oldu

Binali Yıldırım açıklamıştı, Projenin detayları belli oldu

TürkAkım’a katılmak isteyen komşuya 'Brüksel' şartı

TürkAkım’a katılmak isteyen komşuya 'Brüksel' şartı
 

POPÜLER HABERLER

Seçimin nabzı 24´te atıyor

Seçimin nabzı 24´te atıyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Çamlıca Camisi'nde ilk ezan yarın

Çamlıca Camisi'nde ilk ezan yarın

İşte en güzel resimli Regaip Kandili mesajları

İşte en güzel resimli Regaip Kandili mesajları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA