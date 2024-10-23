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Dünya

Mısır ve Suudi Arabistan'dan İran'a sürpriz teklif

İran, Mısır ve Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'de ortak tatbikat yapılması için talepte bulunduğunu duyurdu.

IHA23 Ekim 2024 Çarşamba 12:02 - Güncelleme:
Mısır ve Suudi Arabistan'dan İran'a sürpriz teklif
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İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Şehram İrani yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan, Kızıldeniz'de ortak askeri tatbikat yapmamız için talepte bulundu. Ayrıca her iki ülke de birbirlerini limanlarına davet etti" dedi.

Tatbikatın detaylarına ilişkin bilgi veren İrani, "Her iki ülkenin de önerisi, tatbikatın sadece ikili bir tatbikatla sınırlı kalmayıp, diğer ülkelerin de katılımıyla genişletilmesi. Bu konuda iki ülkenin heyetleri tatbikatın detaylarını görüşmek üzere temaslarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

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