Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Mısır ve Ürdün ortak tatbikatı başladı

Ürdün ve Mısır kuvvetlerinin katıldığı 'Akabe-4'isimli askeri tatbikat başladı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mısır ve Ürdün kara, deniz ve hava kuvvetlerinin katıldığı “Akabe 4” askeri tatbikat Ürdün’de başladı. İki ülke arasında devam eden ortak tatbikatla planlama, uygulama, kontrol ve takip tecrübelerin paylaşılarak askeri donanımların güçlendirilmesi öngörülüyor. Tatbikatla askeri muharebe yeteneğini güçlendirmek, bölgede yaşanacak zorluklara hazırlık yapmak ve Ürdün silahlı kuvvetleri ile Mısır silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonunu artırmak hedefleniyor.
 
Tatbikata Mısır eve Ürdün ordusundan yaklaşık 611 askeri katıldı. Tatbikat, 21 Aralık'a kadar devam edecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bahçeli´den olay Fenerbahçe yorumu

Bahçeli´den olay Fenerbahçe yorumu

Bedelli askerlerin eğitimleri görüntülendi

Bedelli askerlerin eğitimleri görüntülendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA