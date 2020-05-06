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Dünya

Mısır yönetimi, cezaevindeki genç yönetmen Habeş'in öldüğünü doğruladı

Mısır yönetimi, başkent Kahire'nin güneyindeki Tura Hapishanesi'nde tutuklu bulunan genç fotoğrafçı ve yönetmen Şadi Habeş'in (24) öldüğünü doğruladı.

AA06 Mayıs 2020 Çarşamba 05:04 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 05:04
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Mısır Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, cuma akşamı tutuklu sanık Habeş'in, Tura Hapishanesi kliniğinde vefat ettiği bilgisinin alındığı, Başsavcı Hamade es-Savi'nin de konuyla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Açıklamada, Habeş'in bedeninde herhangi bir yara ya da darp izine rastlanmadığı, hapishane doktorunun, "sanığın yanlışlıkla bir miktar alkol aldığı ve midesinde ağrı duymaya başladığını" aktardığı kaydedildi.

Açıklamada, Habeş'in bilinç kaybı ve nabzında ritim bozukluğu yaşaması nedeniyle hapishanenin kliniğine kaldırıldığı ve pek çok testten geçirildiği ancak tedavilere yanıt vermeyip hayatını kaybettiği bildirildi.

Habeş'in koğuşundaki iki mahkumun verdiği bilgilere değinilen açıklamada, genç yönetmenin ölmeden önce psikolojik durumunun iyi olduğu, kronik hastalığının bulunmadığı ve herhangi bir saldırıya maruz kalmadığı ifade edildi.

Cumartesi günü Mısırlı muhalifler sosyal paylaşım platformlarında, Habeş'in Tura Hapishanesi'nde öldüğünü ve aynı gün defnedildiğini duyurmuştu.

Mısır rejimi aleyhtarı "Belaha" isimli şarkının yönetmenliğini yapmasının ardından Mart 2018'de tutuklanan Habeş'e, terör örgütüne üye olma ve yalan haber yayma suçlaması yöneltilmişti.

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