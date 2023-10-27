Mısır'a füze düştü: 5 yaralı

Taba kentinde bulunan bir hastanenin yönetimine tahsis edilen konuta isabet eden bir füze sebebiyle 5 kişi yaralandı.

Mısır yerel medyasında yer alan haberlere göre, 5 kişinin yaralandığı olayda can kaybının olmadığı, fakat binada büyük bir hasar meydana geldiği bilgisine yer verildi.

Olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiği bilgisine yer verilen haberde, füzenin nereden atıldığının henüz bilinmediği, olaya dair gerekli soruşturmaların başlatıldığı belirtildi.

Olaya ilişkin Mısır makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.