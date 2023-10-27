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Dünya

Mısır'a füze düştü: 5 yaralı

Mısır'ın Taba kentine isabet eden füze sonucu 5 kişi yaralandı ve binada büyük bir hasar meydana geldi.

AA27 Ekim 2023 Cuma 05:08 - Güncelleme:
Mısır'a füze düştü: 5 yaralı
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Taba kentinde bulunan bir hastanenin yönetimine tahsis edilen konuta isabet eden bir füze sebebiyle 5 kişi yaralandı.

Mısır yerel medyasında yer alan haberlere göre, 5 kişinin yaralandığı olayda can kaybının olmadığı, fakat binada büyük bir hasar meydana geldiği bilgisine yer verildi.

Olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiği bilgisine yer verilen haberde, füzenin nereden atıldığının henüz bilinmediği, olaya dair gerekli soruşturmaların başlatıldığı belirtildi.

Olaya ilişkin Mısır makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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