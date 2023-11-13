Mısır'a ulaştı! Türkiye'den Gazzeli sivillere yardım

Gazze'ye yardım amacıyla gönderilen ve ağırlık olarak sağlık hizmetlerinden olaşan gemi Mısır El-Ariş Limanı'na ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'ye yardım amacıyla gönderdiğimiz ve ağırlıklı olarak sağlık hizmetlerinden oluşan gemi Mısır El-Ariş Limanı'na ulaştı. Sağlık hizmetleri Mısır ile ortak koordinasyon sağlanarak Gazze halkına ulaştırılacak" dedi.

YAKLAŞIK 500 TON YARDIM MALZEMESİ TAŞIYOR

İzmir'den yola çıkan yardım gemisi ilaç, tıbbi cihaz, 8 sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf dahil ekipmanlardan oluşan yaklaşık 500 ton yardım malzemesi taşıyor.