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Dünya

Mısır'a ulaştı! Türkiye'den Gazzeli sivillere yardım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye gönderilen yardım gemisinin Mısır'a ulaştığını bildirdi.

IHA13 Kasım 2023 Pazartesi 12:13 - Güncelleme:
Mısır'a ulaştı! Türkiye'den Gazzeli sivillere yardım
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Gazze'ye yardım amacıyla gönderilen ve ağırlık olarak sağlık hizmetlerinden olaşan gemi Mısır El-Ariş Limanı'na ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'ye yardım amacıyla gönderdiğimiz ve ağırlıklı olarak sağlık hizmetlerinden oluşan gemi Mısır El-Ariş Limanı'na ulaştı. Sağlık hizmetleri Mısır ile ortak koordinasyon sağlanarak Gazze halkına ulaştırılacak" dedi.

YAKLAŞIK 500 TON YARDIM MALZEMESİ TAŞIYOR

İzmir'den yola çıkan yardım gemisi ilaç, tıbbi cihaz, 8 sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf dahil ekipmanlardan oluşan yaklaşık 500 ton yardım malzemesi taşıyor.

  • SAĞLIK BAKANI
  • GAZZE YARDIM GEMİSİ
  • MISIR

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