Mısır'da 11 silahlı militan öldürüldü

Mısır İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik güçleri Devlet Güvenlik Savcısı'nın izniyle Batı Sahra'nın Zahira bölgesi yolu üzerinde bir dağdaki mağarada saklanmakta olan silahlı militanlara karşı operasyon düzenledi.

Silahlı grubun güvenlik güçlerine ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 11 militanın tamamının etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, operasyondan sonra mağarada yapılan aramada el yapımı bomba düzeneği ele geçirildiği kaydedildi.

Olayla ilgili bağımsız kaynaklardan herhangi bir açıklama yapılmadı. Muhalefete yakın bazı insan hakları kuruluşları bu tür operasyonları "tasfiye" olarak nitelendiriyor. Mısır'ın Sina Yarımadası başta olmak üzere farklı bölgelerinde güvenlik güçlerine karşı silahlı terör eylemleri düzenleniyor. Eylemleri genelde 2014 yılında DEAŞ'a bağlanarak adını "Sina Vilayeti" olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü üstleniyor.