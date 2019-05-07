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Mısır'da 13 sanık hakkındaki idam kararı onandı

Mısır'da yüksek mahkeme, medyada 'Mısır Askerleri' olarak bilinen davada 13 sanık hakkında daha önce verilen idam kararını onadı.

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Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yargıtay "şiddet ve adam öldürme" suçlamalarıyla yargılanan 13 sanık hakkında Giza Ceza Mahkemesi tarafından daha önce verilen idam kararını onadı.

Hükmün nihai olduğu ve Mısır yasalarına göre karara itiraz ve temyiz yollarının tükendiği, sadece Cumhurbaşkanı'nın af etme veya hafifletme yetkisinin bulunduğu bildirildi.

Temmuz 2014'te eski Başsavcı Hişam Berekat, şiddete karışmak ve 6 polis memurunu öldürmek suçlamasıyla söz konusu sanıkların dosyasını ceza mahkemesine göndermişti.

Giza Ceza Mahkemesi, Aralık 2017'de sanıklar hakkında idam kararı vermiş, sanık avukatlarının karara itiraz etmesinin ardından dava aynı mahkemede yeniden görülmüş ancak karar değişmemişti.

Ülkede 2013 yılında kurulan "Mısır Askerleri" örgütü özellikle Sina Yarımadası'nda asker ve ordu mensuplarına saldırılar düzenlemeye başlamış, 2015 yılında da ABD tarafından terör listesine alınmıştı.

Mısır'da Mart 2015 ile Şubat 2019 yılları arasında çoğu Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu olduğu belirtilen 42 sanık hakkındaki idam kararı infaz edildi. Bütün yargı yolları tükenmiş onlarca sanık da haklarında verilen idam kararının infazını bekliyor.

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