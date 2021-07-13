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Dünya

Mısır'da 6 sanığın idam dosyası müftülüğe gönderildi

Mısır'da 2013'te Rabia Meydanının boşaltılması sonrası çıkan olaylarda 1 Hristiyan'ı öldürmek ve bir kiliseyi yakmak suçlamasıyla yargılanan 48 sanıktan 6'sının dosyasının idamlarına ilişkin görüşü alınmak üzere müftüye gönderildiği bildirildi.

AA13 Temmuz 2021 Salı 17:56 - Güncelleme: 13 Temmuz 2021 Salı 17:56
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El-Yevm es-Sabi gazetesinin haberine göre, Minye Ceza Mahkemesi, bugün davayla ilgili gerçekleştirdiği duruşmada, 3'ü tutuklu 6 sanığın dosyasının idamlarına ilişkin görüşü alınmak üzere müftüye gönderilmesine ve duruşmanın kararın açıklanması için 3 Eylül'e ertelenmesine karar verdi.

Habere göre, mahkeme ayrıca aynı davadan yargılanan bazıları tutuklu 37 kişiyi müebbet, 2'si tutuklu 5 kişiyi ise 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Haberde, kararın kesinleşmediği ve sanıkların 60 gün içinde itiraz edebileceği aktarıldı.

Mısır yasalarına göre müftünün görüşüne istişare için başvuruluyor. Müftü kararı onaylamasa dahi yargıç idamı infaz edebiliyor.

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