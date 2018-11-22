Mısır'da Cemaat'ul-İslamiye'nin siyasi kanadı kapanabilir

Kahire Ceza Mahkemesinin geçtiğimiz ay aralarında Cemaat'ul-İslamiye Hareketi'nden üst düzey yöneticilerin de olduğu 164 kişinin terör listesine eklenmesi yönünde aldığı kararın ardından, örgütün siyasi kanadı Bina ve Kalkınma Partisi 12 Kasım’da, terör listesine alınan 28 kişinin partideki görev ve üyeliklerini dondurduğunu ilan etti.

Siyasi Partiler Komitesi'nin Bina ve Kalkınma Partisinin feshedilmesine yönelik çağrısı üzerine Yüksek İdari Mahkemenin Siyasi İşler Dairesi, duruşmanın 16 Şubat'a ertelenmesine karar vermişti.

Feshedilmeye doğru

Anayasa profesörü Salah Fevzi, konu ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, hali hazırdaki verilerin partinin feshi yönündeki bir karara işaret ettiğini ve terör listesine eklenmenin kişiler üzerindeki etkilerinin anayasadaki "terör oluşumları" kanunu kapsamında görüleceğini ifade etti.Fevzi söz konusu kanun gereği, terör listesine eklenenlerin kamu görevlerinin üstlenilmesi için gerekli olan itibar ve iyi halin kaybedilmesi, seyahat yasağı, mallara el konulması ve davet çalışmalarından men edilmesi gibi yaptırımlarla karşılaşabileceğine işaret etti.Partide terör listesine alınan kişilerin üyeliklerinin dondurulmasının bir formalite olarak kabul edilebileceğini aktaran Fevzi, çok sayıda üst düzey kişinin listeye dahil edilmesinin partideki yapıyı etkilediğini, bu nedenle usul bakımından yasal uyumluluğun kaybedildiğini söyledi.

Devletten İslami oluşumlara mesaj

İslami hareketler uzmanı Mısırlı düşünür Kemal Habib ise söz konusu listenin Mısır yönetiminden İslami hareketlere karşı bir mesaj olduğunu belirtti.Habib AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bu mesajın devlet için bir pozisyon alma gerekliği ile birlikte aynı zamanda istemediği kişileri engelleme ve İslami hareketlere karşı sadece parti ile yetinmeleri mesajı olarak görülebileceğini belirtti.Habib, bir hareket olarak değil, devletin istediği şekilde sadece parti olarak bile olsa, Cemaat'ul-İslamiye’nin varlığının sosyal ve siyasi alanda önemli olduğuna işaret etti.

Siyasi muhaliflerin ortadan kaldırılması ya da siyasi arenanın dışında bırakılmasının doğru olmadığını savunan Habib, tüm dünyanın radikal grupların faaliyetlerini durdurmayı istediği bir dönemde böyle bir adımın uygun olmadığını söyledi.Hareketin, şiddete son verme girişimin ardından artık yer altına çekilerek gizli faaliyetler yürütme sürecine dönmeyeceğini kaydeden Habib, riskli durumun ise hareketteki bazı liderlerin daha radikal yapılar oluşturması olduğunun altını çizdi.

Cemaat'ul-İslamiye'nin pozisyonu

Cemaat'ul-İslamiye ise yaptığı açıklamalarla, terör listesi konusundaki kararları “mantıksız” olarak nitelendirerek kınadı.Ayrıca, hareketten yapılan açıklamalar ise bu adımın Cemaat'ul-İslamiye'nin başlattığı şiddete son verme girişimini tehdit ettiğine işaret ediyor.Cemaat'ul-İslamiye'nin önde gelen isimlerinden Salah Recep, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, örgütün yasal konumuna dikkati çekerek, Cemaat'ul-İslamiye’nin terör listesine dahil edilmesinin siyaset ve güvenlik açısından bir çıkar sağlamayacağını ifade etti.Hareketin şura meclisi üyesi Abbud ez-Zumer ise geçtiğimiz nisan ayında yaptığı açıklamada, Partiyi feshetme kararı çıkması halinde bunun, hareketin şiddete son verme girişimine zarar verebileceğini ifade etmişti.Eski Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat suikastı ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 25 yıl hapse mahkum edilen ve 2011’den sonra hapisten çıkan Zumer, partinin kapatılması durumunda taraftarlarının fikirlerini temsil etme aracını kaybedeceklerini ifade etmişti.- Fikri zemine dönüş ve terör listesine alınmaMısır'da 1970'lerde kurulan Cemaat'ul-İslamiye'nin Mısır'da güvenlik güçleri ile çatıştığı sürecin adından 1997 yılında şiddete son verme ve fikri zemine dönüş girişimi o dönemdeki yönetim tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.Özellikle aşağı Mısır olmak üzere ülkenin birçok kentine yayılmış olan hareketin ilan edilmiş herhangi bir karargahı bulunmuyor. Bununla birlikte çeşitli verilere göre, Hareketin tarihi arka planı sahadaki rolünden daha etkin.

Bina ve Kalkınma Partisi Hareketin siyasi kanadı

Bina ve Kalkınma Partisi Mısır’da 2011’de yaşanan halk ayaklanmasından hemen sonra üst düzey lider kadrosu yönetiminde kuruldu.Cemaat'ul-İslamiye, Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın en önde gelen müttefikiydi. Müslüman Kardeşler teşkilatı da Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin darbe ile devrilmesinden sonra yerine gelen yönetim tarafından “terör örgütü” ilan edilmişti.Hareket ve parti, o dönemden beri Mısır'daki siyasi ve toplumsal krizin çözümü için yönetim ile Müslüman Kardeşleri uzlaştırma girişimlerinde bulundu, ancak somut sonuçlar elde edemedi.