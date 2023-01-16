Mısır'da cumhurbaşkanlığı affıyla 31 tutuklu hakkında tahliye kararı

Cumhurbaşkanlığı Af Komisyonu üyeleri Tarık el-Avadi, Tarık el-Huli ve Muhammed Abdulaziz konuya ilişkin açıklamayı, Facebook hesaplarında paylaştı.



Af kapsamında 31 ihtiyati tutuklu hakkında tahliye kararı alındığı belirtilen açıklamada, bu kişilerin serbest bırakılması için gerekli yasal işlemlerin savcılık ve ilgili devlet kurumlarıyla koordinasyon içinde sürdürüldüğü kaydedildi.



Serbest bırakılacaklar arasında "yalan haber yaymak" suçlamasıyla 2019'dan beri tutuklu olan aktivist Hasan Mustafa'nın da yer aldığı aktarılan açıklamada, yeni dönemde daha fazla kişinin tahliye edilmesi temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, tahliye kararı alınan diğer kişilerin 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarındaki davalarda tutuklandıkları ifade edildi ancak yöneltilen suçlamalara ilişkin bilgi verilmedi.



Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 21 Nisan 2022'de ülkede siyasi diyalog başlatma niyetinde olduğunu söylemiş, ardından 24 Nisan'da Af Komitesi aktif hale getirilmişti.

Sisi'nin ilan ettiği ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) dışındaki tüm kesimleri kapsayan ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı 5 Temmuz 2022'de, ikincisi 19 Temmuz'da Kahire'de yapılmıştı.

Mısır'da 2023 yılının ilk cumhurbaşkanlığı affıyla 1 Ocak'ta 27 kişi hakkında tahliye kararı verilmişti.



Geçen yıl nisan ayından bugüne kadar yargı kararı ya da Cumhurbaşkanlığı affıyla serbest bırakılanların sayısı 626'ya ulaştı.

Mısır yasalarına göre, Cumhuriyet Savcısı tutukluları serbest bırakma, Cumhurbaşkanı ise kesin hükümlerle mahkum edilenler için cezanın tamamını veya bir kısmını affetme yetkisine sahip.