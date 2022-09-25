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Dünya

Mısır'da Cumhurbaşkanlığı affıyla 39 tutuklu hakkında tahliye kararı

Mısır Cumhurbaşkanlığı Af Komisyonu, 39 tutuklu hakkında tahliye kararı verildiğini duyurdu.

AA25 Eylül 2022 Pazar 21:43 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Af Komisyonu üyeleri Tarık el-Avadi ve Tarık el-Huli tarafından yapılan açıklamada, 39 ihtiyati tutuklu hakkında tahliye kararı alındığı, bu kişilerin resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından yarın serbest bırakılacağı kaydedildi.

Açıklamada, tutukluların yargılandıkları davalara ilişkin detaylara yer verilmedi.

Mısır yasalarına göre cumhuriyet savcısı, tutukluları serbest bırakma yetkisine sahip. Cumhurbaşkanı ise kesin hüküm giymiş mahkumların cezalarının tamamını veya bir kısmını affedebiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Af Komisyonu, 21 Eylül'de de 28 ihtiyati tutuklu hakkında tahliye kararı çıktığını duyurmuştu.

Böylece Cumhurbaşkanı Abdulfettaf es-Sisi'nin nisan ayında ülkede siyasi diyalog başlatma niyetinde olduğunu duyurmasından bu yana Mısır'da tahliye edilen tutuklu sayısı 310'a ulaşmış oldu.

Sisi'nin ilan ettiği ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) dışındaki tüm kesimleri kapsayan ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı 5 Temmuz'da, ikincisi 19 Temmuz'da Kahire'de yapılmıştı.

  • Mısır Cumhurbaşkanlığı Af Komisyonu
  • Mısır

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