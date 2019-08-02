İnşaat işçisi Lütfü İbrahim, 2015 baharında camiye gitmek için evden çıktığında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Üç ay sonra cezaevinde İbrahim'i ziyarete giden ailesi, oğullarını darp ve yara izleri ile karşılarında buldu.

Gözaltına alındığında 20 yaşında olan İbrahim, yol kenarına bomba koyarak üç askeri öğrenciyi öldürmekle suçlandı. Suçsuz olduğunu iddia eden İbrahim, avukatının suçsuz olduğunu gösteren delillerine rağmen cezaevinden çıkamadı. Öte yandan İbrahim’in avukatı da tutuklandı ve yetkililer yeni delilleri incelemeyi reddetti.

Tutuklanmasından bir yıl sonra, 2016’da, askeri mahkeme İbrahim’i suçlu buldu ve Mısırlı genci idam cezasına çarptırdı. Cezaevinden ailesine mektup yollayan İbrahim, hayatını kaybeden askeri öğrencilerden birinin babasına şu cümleleri yazdı: “Ellerimde oğlunuzun kanı yok ve herkes bunu biliyor. Lütfen benim için dua edin, bense sizi affediyorum...”

Ocak 2018’de idam edilen İbrahim’in ardından geriye yalnızca bu sözleri kaldı.

YAKLAŞIK 3 BİN KİŞİYE İDAM CEZASI

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki insan hakları ihlallerini inceleyen İnsan Hakları Bilgilendirmesi için Arap Ağı'nın istatistiklerine göre, Sisi’nin göreve gelişinden bu yana, Mısır mahkemeleri yaklaşık 3 bin kişiye idam cezası verdi.

Euro News'in haberine göre, diğer yandan askeri mahkemelerde yargılanan sivillerin sayısı ise arttı. 2015’ten bu yana en az 33 sivil askeri mahkemelerce idam edildi. İngiliz haber ajansı Reuters’a göre bu rakam 2008-2014 yılları arasında ise sıfır.