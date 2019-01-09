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Mısır'da düzensiz göçmenlere operasyon

Mısır ordusu Libya sınırında yer alan Es-Sellum kenti açıklarındaki bir teknede 29 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

  • AA
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Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Libya tarafından gelen ve düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin Es-Sellum yakınlarında tespit edilmesi üzerine deniz kuvvetlerinin operasyon başlattığı belirtildi.

Açıklamada, operasyon sonucu teknedeki farklı uyruklardan 29 göçmenin tamamının yakalandığı ve haklarında yasal işlem yapılması için Sellum Limanı'na götürüldükleri kaydedildi.

Mısır'ın sahilleri, Avrupa yönündeki düzensiz göçlerde ana duraklardan kabul ediliyor. Ordu ve polis teşkilatının verilerine göre geçen yıl Mısır sahillerini kullanarak Avrupa'ya göç etmek isteyen yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

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