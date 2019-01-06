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Mısır'da el yapımı bombanın infilak etmesi sonucu bir polis memuru hayatını kaybetti

Mısır’ın başkenti Kahire’de el yapımı bir bombanın patlaması sonucu bir polis memuru hayatını kaybetti, biri yaralandı.

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Mısır yerel medyasının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Kahire’deki Ebu Seyfeyn Kilisesi yakınlarında daha önce tuzaklanmış olan el yapımı bomba etkisiz hale getirildiği sırada infilak etti.

Bir polis memurunun hayatını kaybettiği diğerinin yaralandığı patlamaya ilişkin, Mısır İçişleri Bakanlığı tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Bu arada, Mısırlı Ortodoks Hristiyanlar 6 Ocak Pazar gecesi ülkedeki bütün kiliselerde Noel ayini düzenleyecek.

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