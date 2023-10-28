İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2023 Cumartesi / 14 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,1678
  • EURO
    29,7881
  • ALTIN
    1817.19
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Mısır'da feci kaza: 32 ölü

Mısır'ın kuzeyinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 32 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA28 Ekim 2023 Cumartesi 14:55 - Güncelleme:
Mısır'da feci kaza: 32 ölü
ABONE OL

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Vadi en-Natrun bölgesi yakınlarında, Kahire-İskenderiye çöl yolu üzerinde yolcu otobüsü ile çok sayıda aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası araçlardan bazıları alev aldı.

İlk belirlemelere göre 32 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı kazanın nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, El-Buhayra ilindeki hastanelere hazırlık durumunun artırılması talimatı verildi

Mısır merkezli "Mısri el-Yevm" gazetesi, kazaya yoğun sis ve olumsuz hava şartlarının neden olduğunu belirtti.

Devlete ait "Ahbar el-Yevm" gazetesinin haberinde de "İskenderiye çöl yolunda çok sayıda aracın çarpışması sonucu korkunç bir kazanın meydana geldiği ve büyük bir yangın çıktığı" ifade edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.