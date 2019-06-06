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Mısır'da güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenlendi

Mısır, dün Kuzey Sina vilayetindeki güvenlik noktasına saldıranlardan 14'ünün öldürüldüğünü duyurdu.

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Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ariş kentinin güneyindeki güvenlik noktasını hedef alan saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin El-Mesaid bölgesinde terk edilmiş bir evde saklandığının tespit edildiği, güvenlik güçlerinin eve düzenlediği baskın sırasında çıkan çatışmada 14'ünün öldürüldüğü belirtildi.

Mısır devlet televizyonunun dün verdiği haberde, teröristlerin, Ariş kentinin güneyindeki bir güvenlik noktasını hedef aldığı, saldırı sonrası çıkan çatışmada, aralarında subayların da bulunduğu 8 polisin öldüğü, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilmişti.

Saldırının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Kuzey Sina ilinde bulunan Refah ve Ariş kentleri, zaman zaman silahlı grupların saldırılarına sahne oluyor.

Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana Sina'daki pek çok ilde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle "terörist ve tekfirci" olarak nitelediği unsurlara yönelik operasyonlar düzenliyor.

Sina'da Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve adını "Sina Vilayeti" olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi birtakım silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.

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