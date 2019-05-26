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Mısır'da İhvan yöneticisi, kaldığı cezaevinde 'tıbbi ihmal' nedeniyle hayatını kaybetti

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerinden Muhammed el-Assar (70), kaldığı cezaevinde 'tıbbi ihmal' nedeniyle öldü.

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İhvan kaynaklarından alınan bilgiye göre, İskenderiye'deki Burcu'l Arab cezaevinde tutulan ve sağlık problemleri olan Assar yaşamını yitirdi.

İhvan'a yakınlığıyla bilinen ve ülke dışında yayın yapan Vatan televizyonunun son dakika verdiği haberde, "Assar'ın, Burcu'l Arab cezaevinde tıbbi ihmal nedeniyle şehit olduğu" belirtildi.

Mısır'da yasaklı olan, İhvan’ın siyasi kolu Hürriyet ve Adalet Partisinin internet sitesinde de "Müslüman Kardeşler Teşkilatı Şura Konseyi üyesi Assar, Burcu'l Arab cezaevinde kasıtlı tıbbi ihmal nedeniyle şehit oldu." ifadesine yer verildi.

İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Assar, ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle devrilmesinin aylar sonra Kasım 2013'te gözaltına alınmıştı.

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