İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1024
  • EURO
    7,7302
  • ALTIN
    391.814
  • BIST100
    98398.8
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Mısır'da kısmi sokağa çıkma yasağı 15 gün uzatıldı
Dünya

Mısır'da kısmi sokağa çıkma yasağı 15 gün uzatıldı

Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Mısır'da kısmi sokağa çıkma yasağı 15 gün daha uzatılırken, Suudi Arabistan'da ise toplanma yasağını ihlal edenler için 27 bin dolara kadar para cezası getirildi.

AA07 Mayıs 2020 Perşembe 21:52 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 21:52
ABONE OL

Mısır'da Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, 24 Mart'ta ilan edilen 21.00 - 06.00 saatlerini kapsayan kısmi sokağa çıkma yasağının 15 gün daha uzatıldığı belirtildi.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 469 kişinin yaşamını yitirdiği Mısır'da, tespit edilen 7 bin 588 vaka bulunuyor.

Suudi Arabistan'da toplanma yasağını delenlere para cezası

Öte yandan Suudi Arabistan'da toplanma yasağını ihlal edenler hakkında 2 bin 700 dolar ile 27 bin dolar arasında değişen para cezaları getirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, alışveriş merkezlerinde veya toplu etkinliklerde bir araya gelinmesi yasakladı.

Yasağı ihlal edenlere 2 bin 700 dolar ile 27 bin dolar arasında para cezası verileceği ve tekrarı durumunda cezaların iki katına çıkacağı duyuruldu.

Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 219, vaka sayısı ise 33 bin 731 olarak açıklanmıştı.

2.5 yaşındaki Derin'den 'Evde Kal' uyarısı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.