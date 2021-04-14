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Dünya

Mısır'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi, 20 kişi hayatını kaybetti

Mısır'da yolcu otobüsünün, bir kamyonu geçmeye çalıştığı sırada kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi hayatını kaybetti. Valilik yaptığı açıklamada, kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

DHA14 Nisan 2021 Çarşamba 10:51 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 10:51
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Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde yer alan Assiut şehrinde yolcu otobüsünün, bir kamyonu geçmeye çalıştığı sırada kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Assiut Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, olay yerine 25 ambulans gönderildiği kaydedildi. Açıklamada olayda yaralanan kişilerin çevre hastanelerine sevk edildiği kaydedildi. Valilik yaptığı açıklamada, kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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