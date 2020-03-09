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Dünya

Mısır'da koronavirüs vaka sayısı 55'e yükseldi

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 55'e yükseldi.

AA09 Mart 2020 Pazartesi 07:21 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 07:21

Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid, televizyona yaptığı açıklamada, yeni vakaların tespit edilmesiyle ülkede Kovid-19'a yakalanan kişi sayısının toplam 55'e yükseldiğini belirtti.

Mücahid, son tespit edilen 7 kişiyle sayının 48'den 55'e çıktığını belirtti.

Mısır makamları, cumartesi günü yaptığı açıklamada, daha öncekilerin dışında Nil Nehri üzerinde bir turistik gemideki yolculardan 33 kişinin virüse yakalandığının tespit edildiğini açıklamıştı.

Öte yandan Mısır Sağlık Bakanlığı, ülkeye bir hafta önce gelen bir Alman vatandaşının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini, bunun, söz konusu virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm vakası olduğunu duyurmuştu.

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