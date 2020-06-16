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Dünya

Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 94 kişi daha hayatını kaybetti

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 94 kişi daha hayatını kaybetti.

AA16 Haziran 2020 Salı 23:42 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 23:42
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Mısır Sağlık Bakanı Hale Zayid, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 taşıyan 94 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 1766'ya yükseldiğini ifade etti.

Zayid, 1567 yeni vaka kaydedilmesiyle toplam vaka sayısının 47 bin 856'ya çıktığını, şu ana kadar 12 bin 730 hastanın sağlığına kavuştuğunu belirtti.

- SALGINDA 68 DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Mısır'da 68 doktorun salgında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Mısır Doktorlar Sendikası Merkez Konseyi Üyesi İbrahim ez-Zeyyat, yaptığı açıklamada, ülkede şubat ayı ortalarından bu yana sendika üyelerinden 68 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 430 kişiye de Kovid-19 tanısı konulduğunu ifade etti.

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