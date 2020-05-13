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Dünya

Mısır'da Kral Abdullah Köprüsü şaşırttı

Mısır'da hükümet tarafından binaların arasına inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü şaşkınlığa neden oldu.

IHA13 Mayıs 2020 Çarşamba 08:55 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 08:55
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Mısır hükümeti, başkent Kahire’nin güneyinde yer alan ünlü Haram Caddesi’nde şehir içerisindeki trafiği azaltmak için köprü inşa ediyor. Kral Abdullah Köprüsü, hesaplar yanlış yapılınca ilginç görüntülere sahne oldu. Bağlantı yolunun apartmanların bulunduğu semtlere gelmesiyle köprü, bazı apartmanların balkonlarına dayanırken bazı dairelerin de pencereleri kapandı. Bazı apartmanların dış kapı girişlerine de köprünün ayak bölümü denk geldi. Köprünün fotoğraflarının sosyal medya platformu Twitter’da hızla yayılmasının ardından Mısır yönetimi eleştirilerin hedefi haline geldi.

Mısır hükümeti Meyda Danışmanı Hani Younis konuya ilişkin yaptığı açıklamada köprünün önemini vurgulayarak, "Bölgedeki bazı binalar izinsiz inşa edildi. Bazı binalar kaldırılacak ve sahiplerine 250 milyon Mısır lirası değerinde tazminat ödenecek" dedi.

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