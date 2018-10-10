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Mısır'da demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin oğlu gözaltına alındı

Mısır güvenlik güçleri, ülkenin demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi'yi gözaltına aldı.

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AA muhabirine konuşan Mursi'nin büyük oğlu Ahmed, Kahire'nin batısında yer alan Şeyh Zayid bölgesindeki evlerine sabah baskın yapan güvenlik güçlerinin küçük kardeşi Abdullah'ı gözaltına aldığını söyledi.

Abdullah'ın nereye götürüldüğünü bilmediklerini belirten Ahmed Mursi, bilgi edindiklerinde kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

Mısır resmi makamları konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Mısır güvenlik güçleri Abdullah Mursi'yi Mart 2014’te uyuşturucu bulundurmak suçlamasıyla gözaltına almış, üç ay sonra hakkında bir yıl hapis cezası verilmiş, Yargıtay da kararı 2015 yılında onamıştı. Abdullah Mursi, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Abdullah Mursi geçen eylül ayında babasını hapishanede ziyaret ettikten sonra bazı basın organlarına konuşmuş ve Muhammed Mursi'nin tutumunun değişmediğini ifade etmişti.

Muhammed Mursi'nin 4'ü erkek biri kız olmak üzere 5 çocuğu var.

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