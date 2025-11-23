İSTANBUL 18°C / 9°C
  Mısır'da önemli toplantı... Hamas heyeti, istihbarat başkanıyla görüştü
Dünya

Mısır'da önemli toplantı... Hamas heyeti, istihbarat başkanıyla görüştü

Gazze Şeridi'ndeki Hamas Hareketi, kendilerinden bir heyetin Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad ile Kahire'de görüştüğünü belirtti.

AA23 Kasım 2025 Pazar 21:47 - Güncelleme:
Mısır'da önemli toplantı... Hamas heyeti, istihbarat başkanıyla görüştü
Hamas Hareketi'nden yapılan açıklamada, görüşmede, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad ile ateşkes anlaşmasına ilişkin gelişmeler ve anlaşmanın ikinci aşaması hakkında konuların ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, ateşkes anlaşmasını baltalama tehdidinde bulunan İsrail ihlallerinin durdurulmasının önemine işaret edildi.

Hamas heyetinde, Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed Derviş, Konsey üyeleri Halid Meşal, Halil el-Hayya, Nizar Avadallah ve Zaher Cebbarin ile Siyasi Büro üyesi Gazi Hamed de yer aldı.

Tel Aviv, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin başlamasını, İsrailli esirlerin kalan naaşlarının teslim alınması şartına bağlarken, Hamas, Gazze'deki büyük yıkım nedeniyle sürecin zaman alacağına dikkati çekmişti.

Ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının 10 Ekim'de yürürlüğe girmesinden bu yana, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar, hayatta olan 20 esiri ve ölenlerden toplam 28 esirden 27'sinin naaşını da teslim etmişti.

İsrail ise teslim edilen naaşlardan birinin esir İsraillilerden birine ait olmadığını ve bir başka naaşın ise daha önce teslim edilmiş birine ait naaşın parçaları olduğunu iddia etmişti.

