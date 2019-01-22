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Mısır'da piramitlerin yakınlarındaki ruhsatsız yapılar yıkıldı

Mısır yönetimi, bölge halkının protestolarına rağmen Giza'da piramitlerin yakınındaki ruhsatsız yapıları yıktı.

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Giza Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, piramitlerin yakınında bulunan gecekondular, Tarih Eserler Bakanlığıyla koordineli bir şekilde yıkıldı. Dört ruhsatsız yapının yıkıldığı belirtilen açıklamada, yapıların dünyanın her yerinden turistlerin görmek için geldiği piramitler gibi dünya mirası tarihi eserlerin etrafında görüntü kirliliğine neden olduğu kaydedildi.

- 20 kişiye gözaltı iddiası

Öte yandan sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, yıkıma karşı çıkan 20 kişinin gözaltına alındığı ileri sürüldü. Giza Valiliği Sözcüsü Ala Bedran, yaptığı açıklamada, yıkıma karşı çıkanların olduğunu, bu nedenle yıkım esnasında bölgede güvenlik güçlerinin bulundurulduğunu söyledi.

Bedran, yıkımı protesto edenlerden bazılarının gözaltına alındığı yönündeki iddialarla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı.

Payitaht Abdülhamid´e yurt dışında da yoğun ilgi gösteriliyor

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