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Dünya

Mısır'da şaşırtan keşif! 2 bin yıllık altın dilli mumya bulundu

Mısır'ın İskenderiye şehrinde bulunan 16 mezarda yürütülen arkeolojik çalışmalar sonucunda 2 bin yıllık altın dilli bir mumya bulundu.

star.com.tr02 Şubat 2021 Salı 21:54 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 21:54
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Mısır'ın İskenderiye şehrinde yer alan Taposiris Magna isimli antik kentinde yer alan 16 mezarda arkeolog Kathleen Martinez liderliğinde yürütülen arkeolojik çalışmalar sonucunda 2 bin yıllık altın dilli bir mumya keşfedildi.

Mumyalama sırasında kişinin dili çıkarıldıktan sonra, ölen kişinin öbür dünyada Osiris ile konuşabilmesi için değiştirildiği tahmin ediliyor. Antik Mısır'da Osiris'in, ölüleri yargılayan yeraltı, ölüm ve diriliş tanrısı olduğuna inanılıyordu.

Yaklaşık 2 bin yaşında olan diğer 15 mezarın da dikkate değer özellikler içerdiği aktarıldı. Söz konusu mezarlardan birinde bir kadın mumya, neredeyse tüm vücudunu kaplayan ve gülümserken onu bir başlıkla tasvir eden bir ölüm maskesi takıyor. 

Geçtiğimiz dönemlerde aynı bölgede VII. Kleopatra’nın yüzü ile süslenmiş bir sikke yığını bulan arkeologlar, tapınakların kraliçenin hükümdarlığı döneminde kullanıldığını destekler nitelikte olduğunu belirtmişti.

star.com.tr

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