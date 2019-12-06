12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7503
  • 6,3916
  • 272.584
  • 108659
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Mısır'da savaş uçağı düştü

Mısır’da Rus yapımı bir savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü. Kazada can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Temir er-Rifai yaptığı yazılı açıklamada, Mısır Hava Kuvvetlerine ait bir savaş uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğünü duyurdu.
 
Uçağın düştüğü bölge ve tipi hakkında bilgi vermeyen Rifai, savaş uçağının eğitim uçuşu esnasında düştüğünü, kazada can kaybı yaşanmadığını ifade etti.
 
Rus medyası: MiG 29 düştü
 
Öte yandan Rus medyasında, Mısır’da düşen uçağın Rus yapımı MiG-29 tipi savaş uçağı olduğu yönünde haberler yer aldı.
 
Rus medyası ayrıca iki ülke arasında 2015 yılında imzalanan ve 46 savaş uçağı alımını öngören anlaşma kapsamında, nisan ayında Rusya’nın Mısır’a MiG-29 M2 savaş uçağı teslim ettiğini yazmıştı.
 
Kasım 2018’de de Mısır’da eğitim uçuşu sırasında bir MiG-29 düşmüştü.

Ceren´i öldüren cani cinayetten sonra sokakta böyle gezmiş

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ermeni tasarısı üçüncü kez engellendi

Ermeni tasarısı üçüncü kez engellendi

Bu senenin ilk kar tatili! Kaymakamlık duyurdu

Bu senenin ilk kar tatili! Kaymakamlık duyurdu

Fikirtepe'de metrobüs kazası

Fikirtepe'de metrobüs kazası

Başkan Erdoğan veto etmişti! Yeni haliyle Meclis'te kabul edildi

Başkan Erdoğan veto etmişti! Yeni haliyle Meclis'te kabul edildi

Her yıl 24 milyar ton toprak kaybediliyor! 'Tüm Türkiye sahip çıkmalı'

Her yıl 24 milyar ton toprak kaybediliyor! 'Tüm Türkiye sahip çıkmalı'

Almanya'da Türklere İslamofobik saldırı!

Almanya'da Türklere İslamofobik saldırı!

Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör örgütü yine sivillere saldırdı

Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör örgütü yine sivillere saldırdı

Afrika ülkesinden Türkiye'ye övgü! Sosyal medyadan duyurdular

Afrika ülkesinden Türkiye'ye övgü! Sosyal medyadan duyurdular
 

POPÜLER HABERLER

SSB Başkanı Demir duyurdu: 98´inci Bayraktar görev başında

SSB Başkanı Demir duyurdu: 98´inci Bayraktar görev başında

Tarihe geçen Türkiye Kupası 'facia'ları

Tarihe geçen Türkiye Kupası 'facia'ları

Baraj suları çekildi, 6 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Baraj suları çekildi, 6 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Başkan Erdoğan'ın açacağı Cambridge Camisi, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi

Başkan Erdoğan'ın açacağı Cambridge Camisi, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA