Mısır'da sıcak çatışma: 11 ölü, 5 yaralı

Mısır Ordusu resmi Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Süveyş Kanalı'nın doğusundaki bir su arıtma tesisine saldırı girişiminde bulunan bir grup terörist ile sıcak çatışma yaşandı.

Açıklamada, çatışmada, 1'i subay 11 askerin yaşamını yitirdiği, 5 askerin de yaralandığı kaydedildi.

Ayrıca, yaşanan çatışmanın ardından Sina'da boşaltılmış bir bölgede teröristlerin kuşatıldığı bilgisine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, Mısır Silahlı Kuvvetlerinin terörün tamamen bitmesine yönelik çabalarının devam ettiği aktarıldı.