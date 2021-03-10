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Dünya

Mısır'da turist otobüsü devrildi: 7 ölü

Mısır'ın Süveyş ilinde turist otobüsünün devrilmesi sonucu ikisi çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

AA10 Mart 2021 Çarşamba 12:44 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 12:44
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Mısır basınında yer alan haberlere göre, Süveyş ve El-Ayn Es-Suhne kentleri arasındaki çöl yolunda bir turist otobüsü devrildi.

Kaza sonucunda 2'si çocuk 7 kişi öldü, yaralanan 16 kişi de Süveyş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ölenlerinin kimliklerinin henüz tespit edilmediği ve kaza nedeninin ortaya çıkarılması için soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Mısır'da 5 Mart'ta da Kahire'nin güneyindeki çöl yolunda bir yolcu minibüsü ile nakliye aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 18 kişi yaşamını yitirmişti.

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