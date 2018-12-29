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Mısır'da turist otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı 4'e çıktı

Mısır'ın Kahire yakınlarında Gize kentinde turistleri taşıyan otobüse düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı 4'e çıktı.

  • DHA
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İçişleri Bakanlığı, Mısır Piramitleri'ni gezmek için bölgede olan turistlere yönelik saldırıda, 3 Vietnamlı turist ile tur rehberinin hayatını kaybettiğini, 11 Vietnamlı turist ile otobüsün sürücüsünün de yaralandığını duyurdu.
 
Saldırının, otobüsün geçtiği sırada, yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi şeklinde yapıldığı açıklandı.
 

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