29 Aralık 2020 Salı 11:43 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 11:48

Mısır’ın başkenti Kahire’de ağrılarına deva arayanlar 28 çeşitten fazla zehirsiz yılanın kendilerine masaj yapmasına izin veriyor.

Masaj yaptıranlar adrenalin yüklü bu masaj sonrasında hem özgüvenlerinin arttığını hem de rahatladıklarını ifade ediyor.

Onlarca yılanla 30 dakika geçiren müşteriler hallerinden memnun.

Reuters'a konuşan Salonun sahibi Saffet Sedki de yılan masajlarının kas ve eklem ağrısını azaltırken kan dolaşımını iyileştirip endorfin salgılanmasını sağladığını belirtiyor.

Müşteriler 20 veya 30 dakikalık seans için yaklaşık 7 dolar yaklaşık 53 Türk lirası ücret ödüyor.