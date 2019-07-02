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Mısır'daki El-Ezher'den İsrail'e tünel tepkisi

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'nden Burak (Ağlama) Duvarı'na tünel açmasına tepki gösterdi.

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Ezher Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, siyonistlerin, Kudüs'ün kimliğini değiştirme girişimleri kınanarak, bunun bölgedeki yangını körüklediği uyarısında bulunuldu.

İsrail'in en son ihlalinin tünel açmak olduğuna işaret edilen açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in ihlallerini durdurma çağrısı yapıldı.

Açıklamada tüm devletlerin, dünyadaki Müslümanlar ile Hıristiyanların haklarına ve Filistin konusuna yönelik sorumluluklarını yerine getirmelerinin önemi hatırlatıldı.

Ayrıca, "siyonist oluşumun, Filistin halkının haklarını, toprağını ve mukaddesatını sürekli aşağılaması şeklindeki saçmalığına son vermesi" için bu oluşumlara ciddi kararlarla karşı konulması gerektiği vurgulandı.

BURAK DUVARI'NA ÇIKAN TÜNELİN AÇILIŞI

İsrail makamları dün, Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'nde bulunan ve Yahudi inancına göre kutsal sayılan Silvan Havuzu'ndan (Breikhat HaShiloah) Harem-i Şerif'in Burak Duvarı'na çıkan tünelin açılışını gerçekleştirdi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen açılış törenine, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ile çok sayıda İsrailli milletvekili ve bakan katıldı.

Söz konusu tünel, İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa'nın çevresi başta olmak üzere Yahudilerce "Davud'un Şehri" olarak nitelendirilen Silvan Mahallesi ile Doğu Kudüs'ün tamamında turistik projeler ve arkeolojik kazıları öngören "Shalem" projesinin bir parçası.

Filistinliler ise Doğu Kudüs'ün, kurulacak Filistin devletinin başkenti olduğu yönündeki taleplerine bağlılıklarını sürdürerek, İsrail'in Yahudileştirme politikaları çerçevesinde Doğu Kudüs'ün Müslüman Arap kimliğini değiştirmeye çalıştığını belirtiyor.

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