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Dünya

Mısır'dan açıklama: ''İsrail yardımların girişine engel oluyor''

Mısır, Gazze Şeridi'ne açılan Refah Sınır Kapısı'nın kapanmadığını ancak İsrail'in yardımların girişine engel olduğunu duyurdu.

AA14 Kasım 2023 Salı 03:31 - Güncelleme:
Mısır'dan açıklama: ''İsrail yardımların girişine engel oluyor''
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Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Refah Sınır Kapısı'nın kapalı tutulduğuna ilişkin algının doğru olmadığını içeren basın açıklamasında, "Gazze Şeridi'ndeki krizin başlangıcından bu yana hiçbir zaman Refah Sınır Kapısı kapatılmadı, Refah Sınır Kapısı açık." ifadelerini kullandı.

"Engelleyici şartlar ve dayanaksız gerekçelerle Gazze Şeridi'ne yardımların girişine engel olan İsrail tarafıdır." diyen Ebu Zeyd, bunun aksine dair iddiaları ortaya koyanları kınadıklarını dile getirdi.

Ebu Zeyd, "Sınırın kapalı olduğunu öne sürenler, bölgeyi ziyaret eden Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara baksın." dedi. Ebu Zeyd, Mısır tarafının insani yardımların Gazze tarafına sürdürülebilir şekilde girebilmesi için üzerine düşen icraatları yerine getirdiğini uluslararası yetkililerin açıklamalarından kavrayacağını hatırlattı.

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