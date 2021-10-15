Mısır'dan, BM'nin Suriye krizine çözüm bulma çabalarına destek mesajı

AA 15 Ekim 2021 Cuma 01:52 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 01:54

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüştüğü belirtildi.

Şukri, ülkesinin BM elçisinin Suriye'yi istikrara kavuşturacak bir siyasi çözüm sağlama çabalarına destek verdiğini söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Anayasa Komitesi'nin bir sonraki çalışma turunun, Suriye halkının istikrar arzularına karşılık verecek siyasi çözüm yolunda olumlu gelişmelerle sonuçlanmasını ümit ettiğini ifade etti.

Pedersen, 28 Eylül'de BM Güvenlik Konseyi'ne verdiği brifingde, Anayasa Komitesi'nin yeniden toplanması için taraflara davetiyelerin gönderildiğini, komitenin altıncı toplantı için 18 Ekim'de Cenevre'de olacağını ve toplantıdan bir gün öncesinde ise eş başkanlarla bir araya geleceğini aktarmıştı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarının yeniden başlatılması için 11 Eylül'de başkent Şam'a yaptığı ziyarette Esed rejimi Dışişleri Bakanı Feysal Mikdad ile bir araya gelmişti.

- Rejim Anayasa Komitesi'nin çalışmalarını baltalıyor

Siyasi çözüm süreci, 30 Haziran 2012'de İsviçre'nin Cenevre kentinde, BM gözetiminde başlamış ancak rejimin uzlaşmaz tavrı sebebiyle sonuçsuz kalmıştı.

Suriye'deki iç savaşın son bulması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Ocak 2017'de Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde düzenlenen görüşmelerde, Gerginliği Azaltma Bölgeleri dışında alınan bir diğer sonuç da Anayasa Komitesi oluşturulması oldu.

İsviçre'nin Cenevre kentinde ilk kez 30 Ekim 2019'da toplanan komitenin görüşmeleri de Esed rejiminin tutumu nedeniyle çıkmaza giriyor. Nitekim 25-29 Ocak 2021'de bir araya gelen komitenin 5'inci tur toplantısı da rejimin anlaşmaz tavrı ve ciddiyetsizliği nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Muhalefet kanadı ise siyasi çözümden kaçan Esed rejimine "yeterli baskının yapılmadığı" şikayetini sık sık dile getiriyor.

