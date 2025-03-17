Mısır'dan Filistin için uluslararası barış gücü önerisi

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Abdulati'nin, başkent Kahire'de yabancı büyükelçiler, elçilik temsilcileri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "Gazze'de sağlık sektörünün yeniden yapılandırılması" konulu toplantıda konuştuğu belirtildi.

Açıklamada, "Abdulati, BMGK'nın, Filistin toprakları olan Gazze ve Batı Şeria'da uluslararası barış gücü veya uluslararası koruma gücü oluşturulmasını değerlendirmesi yönünde bir öneride bulundu." ifadelerine yer verildi.

Bunun, "barış gücü veya uluslararası koruma güçlerinin net bir yetkilendirme ve görev tanımıyla konuşlandırılması, ayrıca belirli bir zaman çerçevesi içinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını garanti altına alması" şeklinde olabileceği kaydedildi.

Abdulati'nin, "Arap Planının" başarısı için de "Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, yeniden inşa sürecinin Filistinlilerin mülkiyetini garanti edecek şekilde yapılandırılması ve Gazze'nin Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olarak ele alınması gerektiğini" vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada, Arap ülkelerinin Gazze'nin yeniden inşası için hazırladığı planın, geniş çapta bölgesel ve uluslararası destek aldığına dikkati çekildi.

Ayrıca Mısır'ın, Gazze'nin yeniden inşa süreci için gerekli finansmanı sağlamak amacıyla Kahire'de uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapmayı planladığı ifade edildi.

Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanlarının yanı sıra Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, Doha'daki toplantıda Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler ile yeniden inşa planını ele almıştı.

Kahire'de 4 Mart'ta düzenlenen Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde Filistinlileri yerinden etmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşasını öngören "Arap Planı" kabul edilmiş ve planın maliyetinin 5 yıla yayılarak yaklaşık 53 milyar dolar olacağı belirtilmişti.