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Dünya

Mısır'dan, Filistin'e saldıran İsrail'e kınama!

Mısır, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği hava saldırısını ve Filistin topraklarında gerilimi tırmandırmasını kınayan bir açıklama yaptı.

AA9 Mayıs 2023 Salı 11:54 - Güncelleme:
Mısır'dan, Filistin'e saldıran İsrail'e kınama!
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Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında "uluslararası hukuka aykırı ve durumu kontrolden çıkarabilecek" saldırılarını tamamen reddettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskının kınandığı kaydedildi.

İsrail'in söz konusu saldırılarının "Şarm eş-Şeyh" ve "Akabe" görüşmelerinde varılan mutabakatlar çerçevesinde sükuneti sağlama ve gerilimi azaltma çabalarını baltaladığı ifade edildi.

Ürdün'ün Akabe kentinde 26 Şubat'ta, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde de 19 Mart'ta İsrail ile Filistin arasındaki gerilimi azaltmayı hedefleyen, Mısır, Filistin, İsrail, Ürdün ve ABD'den üst düzey siyasi ve güvenlik yetkililerinin katıldığı beşli toplantılar düzenlenmişti.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRISINDA 13 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusu tarafından sabaha karşı Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20 Filistinli yaralanmıştı.

Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin de bulunduğu açıklanmıştı.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında ise 12 Filistinli gerçek mermiyle, 3 kişi de kauçuk kaplı mermiyle yaralanmıştı.

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