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Dünya

Mısır'dan 'Gazze' çağrısı

Mısır, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Gazze'de çatışmalara 'acil ve uzatılmış ara verilmesi' talep edilen kararının uygulanması çağrısında bulundu.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 16:35 - Güncelleme:
Mısır'dan 'Gazze' çağrısı
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Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BMGK kararının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, bunun, "kapsamlı ateşkesin sağlanması hedefini gerçekleştirmek için atılan ilk ve önemli bir adım olduğu" ifade edildi.

Gazze halkına insani yardımların ulaşmasını sağlamak için kararda yer alan hususların uygulanması çağrısı yapılan açıklamada, BMGK'nin kararın uygulanma sorumluluğunu üstlenmesi gerektiği vurgulandı.

BMGK, Malta tarafından sunulan ve Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen karar tasarısını dün onaylamıştı.

Güvenlik Konseyi oturumunda ABD, Rusya ve İngiltere çekimser oy kullanmıştı.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda da 51 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 710'u çocuk, 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

  • Mısır
  • BMGK Çağrısı
  • Gazzede Çatışma

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