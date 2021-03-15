Mısır'dan Hedasi Barajı açıklaması

AA 15 Mart 2021 Pazartesi 07:54 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 07:54

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Etiyopya'nın şu ana kadar Hedasi Barajı konusunda gerçek bir siyasi irade göstermediğini, ülkesinin ise baraj konusunda her gelişme ve ihtimale hazırlıklı olduğunu söyledi.

Devlete ait Ahbar el-Yevm gazetesinin haberine göre, Şukri, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği ve bölge ülkeleri arasında siyasi krize neden olan Hedasi Barajı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"Etiyopya, şu ana kadar Hedasi Barajı konusunda gerçek bir siyasi irade göstermedi. Ancak tüm tarafların adil bir anlaşmaya varması için çabalamaya devam ediyoruz." diyen Şukri, "her gelişme ve ihtimal için hazırlığın olduğunu ancak bilgece davrandıklarını" dile getirdi.

"Adil bir anlaşmaya varmak için bakış açılarını yakınlaştırmaya çalışan güvendiğimiz ortaklar var." ifadesini kullanan Şukri, bu ortakların kim olduklarına ilişkin ise bilgi vermedi.

Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, 8 Mart'ta yaptığı açıklamada, "Etiyopya, barajın tek taraflı doldurulmasında ısrar ederse Kahire ile başka seçeneklerimiz var." demişti.

Etiyopya tarafından 9 Mart'ta yapılan açıklamada açıklamada, Sudan'ın, krizin çözümüne dair Afrika Birliği, ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerin liderliğini içeren dörtlü ara buluculuk girişimi oluşturulması önerisi reddedilmişti.

Sudan Sulama Bakanı Yasir Abbas, Mısır gazetesi Eş-Şuruk'a dün verdiği röportajda, "Hedasi Barajı'yla ilgili müzakere çemberini genişletme çabalarının başarısız olması halinde, ülkesinin tüm meşru yollarla ulusal güvenliğini savunma hakkına sahip olduğunu" söylemişti.

Mısır ve Sudan, su paylarının azalacağı ve güvenlik endişesiyle barajın dolumu ve işletilmesiyle ilgili üçlü anlaşmada ısrar ediyor.

Etiyopya, anlaşma olmasa da temmuzda barajı ikinci kez dolduracağını açıklamıştı.