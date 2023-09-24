Mısır'dan Hedasi Barajı hakkında yeni açıklama

Mısır Sulama Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Addis Ababa'da dün ve bugün gerçekleştirilen Hedasi Barajı'na ilişkin üçlü bakanlar toplantısının, Mısır, Sudan ve Etiyopya'dan heyetlerin katılımıyla akşam saatlerinde sona erdiği ifade edildi.

Müzakerelerde, Etiyopya'nın üç ülke arasında daha önce varılan bir dizi anlaşmadan çekilme eğilimine tanık olunduğu kaydedilen açıklamada, "Tamamlanan müzakere turunda kayda değer bir ilerleme sağlanamadı." ifadesine yer verildi.

Etiyopya'nın önerilen uzlaşı çözümlerinden herhangi birini kabul etmeme durumunun sürdüğü aktarıldı.

Mısır heyetinin, Kahire'nin su güvenliği ile üç ülkenin çıkarlarını koruyacak şekilde müzakerelere önem verdiği dile getirildi.

Mısır'ın, barajın doldurulması ve işletilmesine ilişkin bağlayıcı bir anlaşmaya varılmasını öngören net belirleyicilere, 13 Temmuz'da düzenlenen Mısır-Etiyopya zirvesindeki zaman çizelgesine göre hareket ettiği belirtildi.

Belirlenen zaman diliminde "geciktirilmeden" anlaşmaya varılması gerektiği vurgulanan açıklamada, gecikme yaşanmaması için birçok teknik ve hukuki çözüm yolunun bulunduğuna işaret edildi.

Etiyopya'dan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Mısır Sulama Bakanlığı, 27 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, 2 yıl aradan sonra Hedasi Barajı müzakerelerinin, Etiyopya ve Sudan'dan heyetlerin katılımıyla Kahire'de yeniden başladığını bildirmişti.

MISIR VE ETİYOPYA'NIN HEDASİ BARAJI ANLAŞMAZLIĞI

Etiyopya, Mısır ve Sudan, 10 yıldan uzun süredir Hedasi Barajı ile ilgili karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başladı.

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri ise Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini belirtiyor.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda, 20 Şubat 2022'de de ilk kez elektrik üretimine başlanmıştı.