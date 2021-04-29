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Dünya

Mısır'dan Hedasi Barajı kriziyle ilgili açıklama

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Etiyopya'nın Hedasi Barajı krizinin çözümü için ara buluculuğu reddettiğini söyledi.

AA29 Nisan 2021 Perşembe 07:42 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 07:42
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Mısır yerel basınında yer alan habere göre, meclisin ikinci kanadı Dışişleri Komitesi toplantısında konuşan Şukri, "Hedasi krizi Etiyopya'nın uzlaşmazlığıyla karşı karşıyadır." dedi.

Şukri, Etiyopya'nın Hedasi krizini çözüme kavuşturmak için ara buluculuğu reddettiğini söyledi ancak konuya dair detay vermedi.

- HEDASİ BARAJI ANLAŞMAZLIĞI

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki müzakerelerden anlaşmazlıklar nedeniyle 10 yıldır sonuç alınamıyor.

Yüzde 79'u tamamlanan Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

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