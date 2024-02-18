Mısır'dan İsrail'e uyarı: Milli güvenliğimizi tehdit eder

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 135. gününde sürüyor.MISIR'DAN İSRAİL'E "REFAH'TAN FİLİSTİNLİLERİN ÇIKARILMASI MİLLİ GÜVENLİĞİMİZİ TEHDİT EDER" UYARISI
The Wall Street Journal gazetesinin 15 Şubat'taki haberinde ise Kahire'nin, Gazze sınırı yakınlarında 20 kilometrekarelik bir alanda etrafı duvarlarla çevrili ve 100 bin kişinin barınabileceği bir tampon bölge inşa ettiği kaydedilmişti. Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, dün sosyal medyada yer alan iddiaların ardından Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tehcir edilmesine karşı olduğunu yineleyerek, sınıra Filistinlilerin barınması için tampon bölge oluşturulduğu yönündeki iddiaları yalanlamıştı.
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00:007 Mısır'ın İsrail'e, Gazze'nin sınır kenti Refah'tan yerinden edilen Filistinlilerin çıkarılmasının "milli güvenliğini tehdit edeceğini" ilettiği bildirildi