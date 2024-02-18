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Dünya

Mısır'dan İsrail'e uyarı: Milli güvenliğimizi tehdit eder

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 135 gündür aralıksız devam ediyor. Mısır'ın İsrail'e, Gazze'nin sınır kenti Refah'tan yerinden edilen Filistinlilerin çıkarılmasının 'milli güvenliğini tehdit edeceğini' ilettiği bildirildi.

18 Şubat 2024 Pazar 07:20 - Güncelleme:
Mısır'dan İsrail'e uyarı: Milli güvenliğimizi tehdit eder
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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 135. gününde sürüyor.

MISIR'DAN İSRAİL'E "REFAH'TAN FİLİSTİNLİLERİN ÇIKARILMASI MİLLİ GÜVENLİĞİMİZİ TEHDİT EDER" UYARISI

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Samih Şükri, 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen Orta Doğu'da barış ve istikrar konulu panelde konuştu.

Şukri, Refah'tan yerinden edilen Filistinlilerin çıkarılmasının, "Mısır'ın milli güvenliğine tehdit oluşturacağı" mesajını İsrail'e ilettiklerini söyledi.

Uluslararası toplumun, iki devletli çözüm için bir vizyon oluşturması gerektiğini vurgulayan Şukri, bu konuda ciddi ve etkin adımlar atılmamasını eleştirdi.

Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, Filistinlerin Mısır'a her ne şekilde olursa olsun tehcir edilmesine karşı olduğunu vurguladı.

Reuters haber ajansı dün ismini açıklamadığı emniyet kaynaklarından naklettiği haberde, Mısır'ın, İsrail'in Refah kentine bir saldırı düzenlemesi durumunda yaşanacak kitlesel göçe hazırlık olarak, Gazze sınırında Filistinlilerin barınması için bir bölge inşa etmeye başladığını duyurmuştu.

The Wall Street Journal gazetesinin 15 Şubat'taki haberinde ise Kahire'nin, Gazze sınırı yakınlarında 20 kilometrekarelik bir alanda etrafı duvarlarla çevrili ve 100 bin kişinin barınabileceği bir tampon bölge inşa ettiği kaydedilmişti. Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, dün sosyal medyada yer alan iddiaların ardından Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tehcir edilmesine karşı olduğunu yineleyerek, sınıra Filistinlilerin barınması için tampon bölge oluşturulduğu yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

04:11 Washington'da binlerce kişi dondurucu soğuğa rağmen Gazze için yürüdü

00:42 Mısır, Gazze yardımları için sınır bölgesindeki Refah'ta lojistik merkez kuruyor

00:29 Fransa'da Carrefour, İsrail'e desteği nedeniyle meşalelerle protesto edildi

00:22 İsrail: Suudi Arabistan'la normalleşme Hamas'a karşı bir kazanç olacak

00:19 Suudi Arabistan: İsrail'le normalleşme için önce bağımsız Filistin devleti kurulmalı

00:007 Mısır'ın İsrail'e, Gazze'nin sınır kenti Refah'tan yerinden edilen Filistinlilerin çıkarılmasının "milli güvenliğini tehdit edeceğini" ilettiği bildirildi

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