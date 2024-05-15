Mısır'dan soykırımcı İsrail'e 'arabuluculuk' uyarısı: Vazgeçeriz

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 222. gününde sürüyor.

MISIR'IN İSRAİL VE HAMAS ARASINDAKİ MÜZAKERELERDE ARABULUCULUK YAPMAKTAN VAZGEÇEBİLECEĞİ BELİRTİLDİ

İsrailli yetkililerin, Mısır'ın İsrail ile Hamas arasında devam eden esir takası ve ateşkes müzakerelerindeki arabuluculuk rolünden çekilebileceği konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.

İsrail'in Haaretz gazetesinin İsrailli yetkililerden aldığı bilgiye göre, İsrail ile Mısır arasındaki ilişkilerin 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırılarından sonra "en kötü düzeyde olduğu" belirtildi.

Mısırlı yetkililerin Hamas'ın 7 Ekim'deki operasyonu sonrasında "İsrail'in durumunu anlayışla karşıladığı" ifade edilen haberde, iki ülke arasındaki diplomatik krizin İsrail'in Gazze Şeridi'nin Refah bölgesine saldırısıyla patlak verdiği kaydedildi.

İsrail güçlerinin Refah'ta İsrail bayrağı dalgalandırması üzerine, bunun iki ülke arasında "kamu diplomasisi sorunu" haline geldiği aktarıldı.

İsrail'in esirlerini Hamas'tan geri almak için yürüttüğü görüşmelerde Mısır'ın arabuluculuk rolünden çekilebileceği konusunda İsrailli yetkililerin "uyarıda bulunduğu" vurgulandı.

- HAMAS KATAR VE MISIR'IN ATEŞKES ÖNERİSİNE ONAY VERMİŞTİ



Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış, Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın Filistin tarafındaki kontrolü de ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına çıkmak için kullandıkları tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, 79 bin 61 kişi yaralandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrailli yetkililerin, Mısır'ın İsrail ile Hamas arasında devam eden esir takası ve ateşkes müzakerelerindeki arabuluculuk rolünden çekilebileceği konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da Nekbe'nin (Büyük Felaket) 76. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen gösterilere müdahalesinde 20 yaşındaki bir Filistinli hayatını kaybetti.

Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yoğun hava saldırıları ile topçu atışları eşliğinde kara saldırılarını genişlettiği ve barınma merkezlerindeki yüzlerce Filistinliyi zorla yerinden ettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in "tahliye uyarıları" ve "güvenli bölge" gibi terimleri kullanarak Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda sivillerin korunduğu yanılsaması oluşturduğunu belirtti.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve halkının zorunlu göçe tabi tutulmasının (Nekbe) 76. yılında, yerinden edilen Filistinlilerin geri dönüşü ve daha fazlasının yerinden edilmemesi için uluslararası camianın tüm gücünü kullanması gerektiğini bildirdi.

Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve ABD'deki üniversitelerde yapılan eylemlere destek olmak amacıyla "Gazze Dayanışma Çadırı" kurdu.

ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, İsrail'e değeri 1 milyar doları aşan silah ve askeri teçhizat göndermeyi planlıyor.

Avrupa Birliği (AB), İsrail'e Gazze'nin Refah kentindeki kara saldırılarını derhal durdurma çağrısı yaparak, aksinin AB-İsrail ilişkilerine "ağır bir baskı" getireceğini bildirdi.

Danimarka'nın Kopenhag Üniversitesinde Gazze destekçisi gösterilerini 2 haftadır devam ettiren öğrenciler, İsrail bağlantılı şirketlerle işbirliğinin kesilmesi konusunda üniversite yönetimiyle anlaşmaya varacaklarını düşünüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Gazze'de görev yapan sözcüsü Olga Cherevko, Gazze'ye istikrarlı yakıt girişinin olmaması halinde sadece birkaç gün içinde tüm insani yardım operasyonlarının durma noktasına geleceği uyarısında bulundu.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Gazze Hastanesinin yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kaldığı bildirildi.

İsrail'in aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi Milletvekili Zvi Sukkot, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin tamamının geri getirilmesinin mümkün olacağından emin olmadığını belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları tüm şiddetiyle devam ederken Libya'da yaşayan Filistinliler Nekbe'nin 1948'den bu yana hala devam ettiğini belirtti.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in saldırıları sonucu Refah'ta bulunan Endonezya Sahra Hastanesi'nde 12 Mayıs itibarıyla faaliyetlerin durduğunu duyurdu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda bir İsrail askerinin öldüğü belirtildi.

İsrail, Batı Şeria'da 13 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun, Gazze'de BM bünyesindeki kliniği bombalaması sonucu 10 Filistinli öldü

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Üyesi Ahmed Ebu Huli, Gazze Şeridi'nin bugün gerçek anlamda bir Nekbe (Büyük Felaket) yaşadığını belirtti.

ABD'nin Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD yönetiminin en az 1 milyar dolarlık mühimmatın İsrail'e gönderilmesi için Kongre'yi bilgilendirdiğini belirtti

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de öldürülen BM çalışanı sayısı 189'a yükseldi

06:43 İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği hava saldırılarında ikisi çocuk 8 Filistinli öldü, 11 kişi yaralandı.

05:01 Fas'ın başkenti Rabat'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi.

02:58 Gazze Şeridi'ndeki Filistinli grupların, dün İsrail ordusuna ait 21 aracı vurduğu bildirildi.

01:11 Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulu (LSE) öğrencileri, Filistin'e destek ve üniversitenin İsrail'e destek veren şirketle işbirliğini protesto amacıyla LSE'nin Marshall binasında eylem başlattı.

00:46 ABD'nin Massachussets eyaletindeki Harvard Üniversitesi kampüsünde, İsrail'in saldırılarına tepki olarak kamp kuran Filistin destekçisi öğrenciler, istekleri konusunda okul yönetimiyle anlaştıklarını açıkladı.

00:07 ABD Dışişleri Bakanlığı, Refah sınır kapısının kapanmasıyla Gazze'de mahsur kalan, aralarında ABD'lilerin de bulunduğu bir grup doktorun durumunun takip edildiğini bildirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 91 Filistinli öldürüldü, 78 bin 827 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 269'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 620 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 498 Filistinli hayatını kaybetti.