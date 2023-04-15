Mısır'dan Türkiye için vize kararı!

Mısır'ın ülkeyi ziyaret edecek Türk vatandaşlarına kapıdan vize alma uygulaması başlattığı duyuruldu. Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

MISIR'DAN TÜRKİYE İÇİN VİZE KARARI!

Büyükelçi Şen yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımız Mısır'a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Şen, paylaşımında konuya ilişkin detaylara yer vermezken, Mısır'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

11 YIL SONRA İLK TEMAS

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenlemişti. Söz konusu Ankara'da yapılan görüşme 11 yılın ardına yapılan ilk görüşme oldu.

Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanlarımızın Doha'da görüşmesinden bu yana ilişkilerimizin kazandığı ivmeden memnuniyet duyuyoruz. Bugün mevkidaşım ve kardeşim Şukri'ye bu ivmeyi sürdürme irademizi yineledik. Mısır'la açtığımız yeni sayfayı ortak projelerle, başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz ve önümüzdeki süreçte ilişkileri geliştirmek için somut adımlar atma konusunda da bugün mutabık kaldık." ifadesini kullanmıştı.