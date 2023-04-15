İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2023 Pazar / 26 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3574
  • EURO
    21,3054
  • ALTIN
    1247.12
  • BIST100
    5092.88
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Mısır'dan Türkiye için vize kararı!

Geçtiğimiz günlerde Mısır ile Türkiye arasında 11 yıl sonra yeniden temas kurulmuştu. Temasından ardından Mısır'dan Türkiye için vize kararı geldi. Mısır'ın ülkeyi ziyaret edecek Türk vatandaşlarına kapıdan vize alma uygulaması başlattığı duyuruldu.

AA15 Nisan 2023 Cumartesi 23:09 - Güncelleme:
Mısır'dan Türkiye için vize kararı!
ABONE OL

Mısır'ın ülkeyi ziyaret edecek Türk vatandaşlarına kapıdan vize alma uygulaması başlattığı duyuruldu. Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

MISIR'DAN TÜRKİYE İÇİN VİZE KARARI!

Büyükelçi Şen yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımız Mısır'a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Şen, paylaşımında konuya ilişkin detaylara yer vermezken, Mısır'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

11 YIL SONRA İLK TEMAS

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenlemişti. Söz konusu Ankara'da yapılan görüşme 11 yılın ardına yapılan ilk görüşme oldu.

Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanlarımızın Doha'da görüşmesinden bu yana ilişkilerimizin kazandığı ivmeden memnuniyet duyuyoruz. Bugün mevkidaşım ve kardeşim Şukri'ye bu ivmeyi sürdürme irademizi yineledik. Mısır'la açtığımız yeni sayfayı ortak projelerle, başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz ve önümüzdeki süreçte ilişkileri geliştirmek için somut adımlar atma konusunda da bugün mutabık kaldık." ifadesini kullanmıştı.

  • türkiye vize
  • mısır
  • türkiye mısır
  • mısır türkiye vize
  • türkiye mısır vize

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.