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Dünya

Mısır'dan Türkiye ve Rusya'nın çağrısıyla Libya'da başlayan ateşkese destek

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Rusya'nın çağrısının ardından Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediklerini açıkladı.

12.01.2020  22:50 - Güncelleme: 12.01.2020  22:57

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