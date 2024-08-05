Mısır'dan Türkiye'nin 'Suriye' politikasına destek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'nin açıklamalarından satır başları;

* Her iki ülke de dünyanın önemli eksenini oluşturan bölgemizde güvenlik ve istikrarı öncelemektedir.

* Ateşkesin temini için gayret ediyoruz. Türkiye ve Mısır olarak Batı Şeria'daki durumun kötüye gitmesinden endişe duyuyoruz.

* Amacımız Libya'da güvenlik ve istikrarın gerçekleşmesidir.

* Afrika bağlamında Türkiye ile Mısır'ın ortak iş birliği yapabileceğinden bahsettik. Çok değerli kardeşim Hakan'a yine Gazze'de ateşkesin temini bağlamında şimdiye kadar yürüttüğü çabaları ve devam ettiği süreci aktardım.

* Masum Filistin halkına Gazze'de saldırılar devam ediyor. Orada sivil halk ayrım gözükmeksizin maalesef hedef alınmaktadır. Katar'daki kardeşlerimiz ve ABD'deki dostlarımızla da temas halinde ateşkesin temini ve sağlanması için gayret ediyoruz. Bu bağlamda da Türkiye ve Mısır olarak ortak görüşe sahibiz.

* Hakan Fidan'a, Türkiye'nin özellikle son dönemdeki açıklamalarını olumlu gördüğümüzü, Suriye'nin ve bölgenin de güvenliğini sağlayacak şekilde adımlar atılmasını desteklediğimizi ifade ettik.

* Mısır her zaman samimi bir şekilde Suriye krizinin kapsamlı çözümüne destek vermektedir. BM'nin 2254 sayılı kararını da destekler şekilde bir çözüm olmasından yanayız. Amacımız kardeş Suriye halkının da sıkıntılarının bir an önce giderilmesi.