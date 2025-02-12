Mısır'dan Türkiye'ye Filistin davası ve Gazze övgüsü: Rolü çok açık

Mısır'ın Kuzey Sina Valisi Halid Mucavir, Türkiye'nin Gazze Şeridi'ne yardım etme ve Filistin davasına destek olma konusunda oynadığı önemli rolden övgüyle söz etti.

Kuzey Sina Valisi Mucavir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından Gazze'ye insani yardım gemisi gönderen "ilk ülke" olduğunu söyledi.

Gazze'ye her türlü insani yardımın ulaştırılmasında Türkiye'nin rolünün çok belirgin ve açık olduğunu, birkaç gün önce gelen bir Türk yardım gemisini Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi ile birlikte limanda karşıladıklarını aktaran Mucavir, gemide bulunan yardımların tamamının Gazze Şeridi'ne girdiğine işaret etti.

Gazze'ye yardım taşıyan yeni bir Türk gemisinin El-Ariş Limanı'na ulaştığını dile getiren Mucavir, yükünü boşaltmadan önce limana gidip gemiyi karşılayacağını belirtti.

Türkiye'nin, Filistin davasına siyasi olarak destek vermeye devam ettiğini dile getiren Mucavir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin davasını destekleyen son açıklamalarından övgüyle söz etti.

Kahire'nin Filistin davasına destek çabalarına da değinen Mucavir, Mısır'ın 1948'den bu yana Filistin davasına destek verdiğini ve Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılması için büyük çaba sarf ettiğini söyledi.

Mucavir, Mısır'ın, Gazze'deki Filistinlilerin yerlerinden edilmesi planına ve Filistin davasını tasfiye etme girişimlerine şiddetle karşı çıkan ülkeler arasında yer aldığına dikkati çekti.

Vali Mucavir, siyasi çaba ve siyasi mücadelenin devam ettiğini, ancak şu an, anlaşmanın şartlarının tamamlanmasına ve Filistin davasına gerçek bir çözüm bulunmasına odaklanıldığını dile getirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 9 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 15. Gazze İyilik Gemisi'nin Mısır El-Ariş Limanı'na ulaştığını duyurmuştu.

Açıklamada, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan, 1956 ton insani yardım malzemesi taşıyan 15. İyilik Gemisi ile Gazzelilerin yaralarının sarıldığı belirtilerek, bugüne kadar 15 gemi ve 14 uçak seferi, yerelden temin ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) işbirliğiyle Gazze'ye gönderilen insani yardım malzemelerinin toplamının 96 bin 131 tona ulaştığı bilgisi paylaşılmıştı.

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