Mısır'dan uyarı: Kesinlikle müsaade etmeyeceğiz

Abdultai, katıldığı resmi televizyon kanalındaki "Maspiro Kültür Salonu" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesi aleyhinde komplolar kurulduğu uyarısında bulunan Abdulati, şunları aktardı:

"Bize karşı komplolar kuruluyor ama rahat olmalıyız, çünkü biz milli kurumları olan güçlü bir ülkeyiz. Bu ülkenin, çıkarlarının, özellikle su çıkarlarının, sınırlarının veya ulusal güvenliğinin etkilenmesine izin vermesi mümkün değildir."

Etiyopya'nın Mavi Nil üzerinde 14 yılda tamamlanan Hedasi (Rönesans) Barajı'nın açılışını 9 Eylül'de yapmasıyla Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında yaşanan su anlaşmazlıkları yeniden gündeme gelmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu ay başında Telegram'daki "Abu Ali Express" kanalına verdiği röportajda "Gazze'den ayrılmak her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden zorla göç ettirilmesine karşı Mısır'ın güçlü muhalefetine işaret eden Netanyahu,"Gazze'nin yeniden inşası için farklı planlar var ancak nüfusun yarısı Gazze'den çıkmak istiyor. Bu toplu bir sürgün değil." iddiasında bulunmuştu.