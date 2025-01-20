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Dünya

Mısır'dan yardım tırları Gazze'ye girmeye başladı!

Mısır 'dan, 11'i akaryakıt yüklü, toplam 281 yardım tırının Gazze Şeridi'ne geçtiği bildirildi.

AA20 Ocak 2025 Pazartesi 19:02 - Güncelleme:
Mısır'dan yardım tırları Gazze'ye girmeye başladı!
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Mısır resmi ajansı MENA'nın, Kuzey Sina Vilayeti'nden bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından ikinci günde de Gazze Şeridi'ne yardım tırlarının geçişi sağlandı.

Bu çerçevede bugün, 11'i akaryakıt ve 270'i çeşitli yardım malzemesi taşıyan 281 tır, Gazze Şeridi'ne geçti.

Söz konusu yardım tırlarının Gazze Şeridi'ne gitmek üzere Kerem Ebu Salim ve Uvce sınır kapılarına yönlendirildiği kaydedildi.

⁠İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

Ateşkes anlaşmasının ilk gününde Gazze'ye 634 tır yardım malzemesi gönderildi.

Son gönderilenlerle ateşkes sonrasında Gazze Şeridi'ne giren yardım tırlarının sayısı 915'e ulaştı.

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